Le gouvernement préoccupé par la modernisation de l’aéroport de Beni au Nord-Kivu

Kinshasa, 27 Sept. 2017 (ACP).- Le vice-Premier ministre en charge des Transports et voies de communications, José Makila Sumanda, a réaffirmé la préoccupation du gouvernement de moderniser les infrastructures aéroportuaires sur l’ensemble du territoire national, au cours d’une séance de travail qu’il a eue mardi à Beni (Nord-Kivu) avec les membres de la Fédération des entreprises du Congo (FEC) et des responsables de la Régie des voies aériennes (RVA) sur la problématique de la modernisation de l’aéroport de Beni, a appris l’ACP mercredi dudit ministère à Kinshasa.

Il a rassuré ses interlocuteurs que le gouvernement fait de la réhabilitation des infrastructures aéroportuaires l’une de ses priorités pour désenclaver le pays, surtout la partie Est de son territoire». Selon la source, les participants à cette séance de travail se sont penchés sur les travaux à exécuter, qui consistent à élargir la piste de l’aéroport en vue de la rendre conforme aux standards internationaux et de construire une aérogare moderne et un tarmac. Ces travaux seront surveillés par la Régie des voies aériennes (RVA).

Conscient du rôle capital de cet aéroport pour le développement du pays et de son impact sur l’économie nationale et de la contrée, les participants ont opté pour un démarrage immédiat des travaux. Ceux-ci seront financés en partenariat par le gouvernement de la RDC et la Banque africaine développement. Le coût global de ces travaux n’a pas été révélé. La délégation de la FEC/BENI s’est dit satisfaite et a fait sienne la préoccupation du gouvernement. Elle s’est engagée à accompagner l’exécutif national dans la réalisation de ce projet. ACP/Ywm/Bsg/JGD

L’ITB/Kokolo renoue bientôt avec le trafic fluvial

Kinshasa, 27 Sept. 2017 (ACP).- Le bateau ITB/Kokolo de la Société commerciale des transports et des ports (SCTP) va renouer bientôt avec le trafic fluvial, annonce le vice-Premier ministre, ministre des Transports et voies de communications, José Makila Sumanda, dans une communication destinée au public pour expliquer l’immobilisation de ce géant engin de navigation.

Il indique que l’ITB Kokolo n’est pas en panne et que le gouvernement et la SCTP réfléchissent aux moyens de rentabiliser davantage cette unité de production. Selon lui, déjà quatre barges à marchandises sont en cours de construction au chantier naval de la SCTP à Kinshasa.

José Makila regrette toutefois le déficit de recettes que l’entreprise enregistrait à chaque rotation de ce bateau, soit près de 150.000 USD, et espère que l’ajout de ces barges va combler ce déficit, étant donné que la SCTP, devenue une entreprise commerciale, a l’obligation d’être rentable. ACP/Ywm/Bsg/JGD