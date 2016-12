Le gouvernement revoit à la baisse les prix des produits de grande consommation

Kinshasa, 29 Déc. 2016 (ACP).- Le gouvernement en concertation avec la Fédération des entreprises du Congo (FEC),la Confédération des Petites et Moyennes entreprises du Congo (COPEMECO), la Fédération nationale des Petites et moyennes entreprises (FENAPEC), les régies financières, la Banque Centrale du Congo (BCC) et l’Office congolais de Contrôle (OCC),a revu à la baisse les prix des produits de grande consommation durant la période couvrant les festivités de fin d’année jusqu’à fin janvier 2017.

Ces mesures visent à assurer un approvisionnement régulier en produits de première nécessité et d’éviter la spéculation des prix par les commerçants véreux, selon un document du ministère de l’Economie parvenu jeudi à l’ACP.

Elles concernent le riz, le chinchard, le poulet et la viande, que le gouvernement considère susceptibles d’induire un malaise à travers le pays. A cet effet, le gouvernement a rendu publics les prix de vente pour les grossistes et les prix à la consommation.

Un sac de riz Lion thaïlandais de 25 Kg qui coûtait 22,42 USD, soit 26.119 CDF en novembre, représentant 19 USD, soit 23.750 CDF en décembre tandis que le sac de 50 Kg du même produit est actuellement négocié à 38 USD, soit 47.500 CDF contre 44,84 USD, représentant 52.238 CDF en novembre.

Un carton de poisson chinchard de 18+ de 30 kg qui coûtait 48 USD, soit 55.920 CDF en novembre, est passé à 43,34 USD, soit 54.175 CDF en décembre. Le même produit de 20+ pour 30 kg est négocié à 50,04 USD, soit 62.525 CDF en décembre contre 167.570 CDF en novembre.

La même source indique qu’un carton de poulet Calisa de poids 12 qui coûtait 38,18 USD, soit 44.479,70 CDF en novembre, est vendu actuellement à 30,78 USD, soit 38.475 CDF en décembre. Le carton de viande de 20 kg quant à lui, revient actuellement à 91,14 USD, soit 113.925 CDF en décembre alors qu’il se négociait à 103 USD, soit 119.995 CDF en novembre.

Ces prix des produits de grande consommation proviennent de l’étranger, impliquant la recherche des devises pour leur achat. La variation à la hausse des prix de ces produits est consécutive au taux de change du franc congolais par rapport au dollar américain.

La stabilisation des prix de ces produits dépend de la stabilisation du taux de change, appelant le gouvernement à trouver des mécanismes nécessaires pour éviter la dollarisation de l’économie, indique-t-on. ACP/Kayu/FMB