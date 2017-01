Le gouvernement se félicite de l’aboutissement des discussions directes du Centre interdiocésain

Kinshasa, 02 janv. 2017 (ACP).- Le gouvernement de la République se félicite de l’aboutissement heureux des discussions directes du Centre interdiocésain et loue les bons offices offerts sans relâche à la demande du Chef de l’Etat par la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), a affirmé, lundi, le ministre de la Communication et médias, porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga, au cours d’un point de presse.

Le ministre Mende a, par la même occasion, félicité les parties prenantes à ces discussions d’avoir fait montre d’une maturité et d’un « patriotisme exemplaire », justifiant ainsi que quand les Congolais se retrouvent entre eux pour débattre de questions de souveraineté de leur pays, hors des ingérences étrangères, ils sont capables de se sublimer et de trouver des solutions idoines aux problèmes qui les assaillent.

Les contacts directs du Centre interdiocésain entre les signataires et les non signataires de l’accord du 18 octobre 2016 ont finalement débouché sur un accord politique qui a mérite d’élargir de manière significative le consensus de la cité de l’Union africaine afin de baliser le chemin à parcourir ensemble pour l’organisation effective du processus électoral qui a pris du retard pour diverses raisons, a-t-il fait valoir.

Ce balisage, a indiqué le porte-parole du gouvernement, passe d’une part, selon les conclusions des échanges directes, par un strict respect de la Constitution de la République en ce qui concerne le fonctionnement des institutions à mandat électif pendant la période préélectorale et électorale. En ce qui concerne leur fonctionnement, les parties prenantes ont convenu de s’en tenir au strict respect des dispositions constitutionnelles.

Ce qui a été convenu, a-t-il indiqué, c’est d’appliquer de manière stricte les prescrits de la Constitution en vertu desquels le Président de la République ainsi que les animateurs d’autres instituions à mandat électif restent en fonction jusqu’à l’installation des animateurs issus des élections futures.

S’agissant, d’autres part, des institutions à mandat non électif, l’option d’une gestion partagée pendant la période préélectorale et électorale telle que décidée à la cité de l’UA était maintenue et même renforcée par les délégués aux discussions du Centre interdiocésain comme une voie logique de sagesse et d’équité.

Il a été, en outre, décidé d’instituer par une loi organique un Conseil national de suivi de l’accord qui aura la tâche d’évaluer avec les institutions compétentes la mise en œuvre des résolutions prises lors des contacts directs. ACP/Kayu/May