Le gouvernement s’engage à faire de l’emploi le secteur- clé de son action

Kinshasa, 27 janv. 2017 (ACP).- Le ministre d’Etat en charge du Travail, emploi et prévoyance sociale (TEPS), Lambert Matuku Memas, a réaffirmé l’engagement du gouvernement de faire du secteur de l’emploi, du travail et de la formation professionnelle la clé de son action.

Le ministre qui l’a déclaré vendredi, à l’occasion de sa présentation officielle et de celle du vice-ministre, Arthur Sedea, au monde du travail, a indiqué que cela est possible pourvu que chacun apporte sa contribution, ajoutant que cette démarche devient d’autant plus impérative au regard de l’urgente nécessité qu’imposent la forte croissance de la population et les exigences de la modernité.

M. Matuku a exhorté les agents de l’Etat, les partenaires sociaux et ceux au développement à travailler dans une synergie d’action pour trouver des solutions adaptées aux préoccupations légitimes des populations, rappelant que le gouvernement met un accent particulier sur l’emploi des jeunes, étant entendu que cette catégorie de la population constitue l’essentiel de la main d’œuvre nationale.

L’homme d’Etat a également épinglé quelques dossiers sur sa table qui attendent un traitement en urgence. Il s’agit notamment de la tenue du Conseil national du travail devant régler la question pendante du réajustement du Salaire minimum garanti (SMIG), de la redynamisation de l’Inspection générale du travail et de la mise en œuvre du plan d’action de lutte contre les pires formes du travail des enfants, tout en reconnaissant l’immensité de la tâche qui l’attend.

Le ministre s’est dit rassuré de relever le défi avant de saluer la tripartite gouvernement-banc employeur-intersyndicale. Il est revenu plusieurs fois sur les négociations qui doivent se faire au sein de cette trilogie dans la perspective d’un climat apaisé dans le monde du travail.

La secrétaire générale à l’Emploi et travail, Angélique Inzum, qui a présenté les deux responsables, a rappelé que le monde du travail est régi par des dispositions internationales et nationales, avant d’offrir aux deux responsables, au nom des agents, des objets d’art pour marquer leur passage au sein du ministère. La cérémonie s’est clôturée par un échange des vœux entre les autorités et le monde du travail. ACP/Mat/JGD/Fmb