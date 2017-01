Le Gouverneur de la Tshopo n’est pas mort selon son conseiller en communication

Kisangani, 19 Janv. 2017 (ACP).- Le Conseiller en charge de la Communication et politique du Gouverneur de la Province de la Tshopo, Grégoire Ngubu a démenti le mardi, la mort du Gouverneur Jean IlongoTokole, telle que propagé dans la ville à travers les réseaux sociaux.

Grégoire Ngubu a affirmé que les fausses rumeurs faisant état du décès du Gouverneur suite à une crise de l’AVC est l’œuvre des personnes malintentionnées. Certes le Gouverneur a eu des petits malaises mais cela n’ont rien avoir avec tous ceux qui se dit ça et là dans la ville. «Le Gouverneur est en vie et en parfaite santé. Il va bientôt rentrer à Kisangani», a-t-il indiqué. Il a invité la population au calme et à ne pas céder à ces rumeurs. ACP/Kayu/KGD