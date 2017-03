Le gouverneur du Haut Katanga dément les rumeurs sur sa suspension

Lubumbashi, 08 Mars 2017 (ACP).- Le gouverneur du Haut Katanga, Jean Claude Kazembe Musonda a déclaré mardi dans son cabinet de travail, au cours d’une interview avec la presse, qu’il n’est ni révoqué, ni suspendu de ses fonctions et il bénéficie de la confiance du Chef de l’Etat qui lui a confié la mission de travailler pour l’intérêt général de la population Haut Katangaise.

Il a ajouté qu’au moment où il quittera ses fonctions, il laissera des traces indélébiles dans le cadre de la reconstruction de la province et de l’encadrement de la population. « Et, c’est donc celle-ci qui me jugera au regard de ses actions » a –t-il ajouté.

A cette occasion, le gouverneur Jean Claude Kazembe Musonda a demandé au peuple du Haut Katanga de prier pour sa province et de travailler dur pour le développement de leur entité et de s’approprier la province pour sa reconstruction en mettant en pratique la vision du Président de la République à savoir la révolution de la modernité.« Car, le chef de l’Etat nous a donné la mission de développer la province, nous devons rester souder est être derrière le chef de l’Etat, dans l’accomplissement de cette noble mission », a affirmé l’orateur.

Il a indiqué à ce sujet que c’est dans ce contexte qu’il a initié les différents chantiers à savoir la construction de l’hôtel du gouvernement provincial, de la gare routière, le site touristique dédié au Premier ministre Lumumba, le lancement des activités des villages agricoles, la réhabilitation des routes etc…

Concernant la problématique de relations avec la Majorité présidentielle, il a déclaré qu’il est en bon terme avec ses animateurs, avant de souligner que cette famille politique du Chef de l’Etat est au service de la population. Elle doit encadrer celle-ci selon la vision du chef de l’Etat.

Il a également exprimé son attachement à la Majorité Présidentielle et au PPRD et son soutien total au président de la République Joseph Kabila Kabange. Il a appelé tous les habitants du haut Katanga à vaquer librement à leurs occupations quotidiennes, au calme et à ne pas suivre les rumeurs qui circulent à travers la province.

Kazembe Musonda a fustigé certaines langues qui le qualifient de tribaliste, car, soutient-il, dans son gouvernement et son cabinet il travaille avec des ministres et des conseillers non originaires de la province du Haut Katanga.

Il a évoqué également la situation de la crise de la farine de maïs promettant que d’ici quelques jours, il aura une solution durable avec la relance des activités agricoles à travers tous les territoires et l’arrivée d’importantes cargaisons de cette denrée alimentaire qu’il est allé personnellement commander en Tanzanie, en Zambie et en Afrique du Sud.

Cette déclaration du gouverneur du Haut Katanga fait suite à des rumeurs rependues ces derniers temps dans la province faisant état de sa révocation, pour les uns, et de sa suspension, pour les autres, lors de la récente mission effectuée à Lubumbashi par une délégation de la Majorité présidentielle conduite par son secrétaire général, M. Aubin Minaku, rappelle-t-on. ACP/FNG/ZNG/Kgd