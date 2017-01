Le gouverneur KIMBUTA exprime sa gratitude à l’UNESCO pour son accompagnement au programme genre

Kinshasa, 25 janv. 2017 (ACP).- Le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a exprimé sa gratitude à l’UNESCO pour l’appui qu’il ne cesse d’apporter au programme genre et qui contribue à faire avancer l’agenda genre dans la ville de Kinshasa, à l’ouverture mercredi dans la salle AL Gave de la commune de Lingwala, d’un atelier de renforcement de capacités des bourgmestres, des chefs coutumiers et des points focaux genre sur les notions de genre du code de la famille, tel que modifié et complété à ce jour.

Près avoir remercié le représentent de l’UNESCO en RDC, Abdou Rahman Diallo, pour sa sollicitude et qui œuvre toujours aux côtés de la ville de Kinshasa afin d’apporter un plus à son développement, le gouverneur Kimbuta s’est réjoui du choix des participants ainsi que des thématiques qui seront abordées. Il a recommandé à ces derniers une attention soutenue, une participation active et une assiduité sans relâche car, selon lui, « mieux connaître et mieux comprendre contribueront à ce que la cité soit mieux administrée aux fins de l’amélioration de la qualité de vie des familles dans toute leurs composantes », a-t-il dit.

André Kimbuta à profité de l’opportunité pour reconnaitre le mérite du gouvernement canadien dont l’appui financier a permis durant 3 ans de soutenir les différents sessions organisées dans le but d’attendre des objectifs assignés à ce programme.ACP/ZNG/Wet