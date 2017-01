Le gouverneur Kinyoka invite la population du Kwilu à travailler dans l’amour

Bandundu, 09 Janv. 2017 (ACP).- Le gouverneur de la province du Kwilu, God’El Kinyoka, a invité samedi la population de cette province, à travailler dans l’amour pour le développement de la province, à l’occasion de la cérémonie d’échange des vœux de nouvel an 2017 qu’il a organisée le même jour dans la soirée dans sa résidence officielle.

Prenant la parole à cette occasion, le doyen d’âge et président provincial de la fédération des entreprises du Congo (FEC) de l’ex-province, Fulgence Pupu Nioka, a promis à l’exécutif provincial du Kwilu, l’allégeance et l’accompagnement des entreprises et services publics du Kwilu pour le développement escompté de la province. L’autorité provinciale a présenté à son tour les meilleurs vœux pour l’année 2017 aux responsables et agents des services et entreprises publics, soulignant que cette cérémonie est le signe de l’unité et de l’engagement de tous d’aller de l’avant pour bâtir un Kwilu fort, uni et prospère.

Les représentants des services étatiques, paraétatiques et ceux des organes du système des Nations Unies ont présenté tour à tour leurs meilleurs vœux au chef de l’exécutif provincial qui a reçu enfin, à cœur joie, l’unique cadeau préparé par l’association des sourds-muets de Bandundu. Cette cérémonie a été agrémentée par les groupes musicaux de la place. ACP/Kayu/Wet