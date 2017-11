Le gouverneur du Kwango Larousse Kabula déchu de ses fonctions

Kinshasa, 18 Nov. 2017 (ACP).- Le gouverneur de la province du Kwango, Larousse Kabula, a été déchu de ses fonctions vendredi lors d’une séance plénière de l’Assemblée provinciale consacrée à l’examen d’une motion de défiance présentée contre lui et finalement votée par quatorze (14) députés provinciaux sur vingt-trois (23) députés votants, dont huit (8) contre et une abstention, a appris l’ACP samedi d’une source autorisée et digne de foi.

Aux termes de la motion de défiance, il est reproché au gouverneur sortant notamment, «l’incompétence notoire», le détournement des deniers publics et la mauvaise exécution des projets retenus lors de la présentation du programme du gouvernement devant l’Assemblée provinciale. Il est retenu également contre Larousse Kabulale le non-paiement des salaires des agents du gouvernorat et des ministères provinciaux, la mauvaise gestion des affaires publiques. L’intérim du gouverneur sortant sera assuré par le vice-gouverneur.

Ancien commissaire spécial de la nouvelle province du Kwango, Larousse Kabula a été élu par la suite gouverneur de la même province, rappelle-t-on. La province du Kwango partage une longue frontière avec l’Angola par les territoires de Kahemba, Popokabaka et Kasongo Lunda, d’une part et avec la province du Kongo Central, la ville de Kinshasa et la province du Kwilu de l’autre. ACP/YWM/BSG/JGD