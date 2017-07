Le gouverneur du Lualaba satisfait de la réhabilitation et la modernisation de la Mairie de Kolwezi

Kolwezi, 30 juillet 2017 (ACP).- M. Richard Muyej Mangez Mans, gouverneur du Lualaba, a exprimé un sentiment de satisfaction pour les travaux de réhabilitation et de modernisation du bâtiment administratif de la Mairie de Kolwezi, à l’issue d’une visite éclair des lieux vendredi.

Sur place, le chef de l’exécutif provincial a encouragé Mme Véronique Kamina Upite, maire de Kolwezi et son adjoint Jacques Masengo Kindele pour cette belle initiative et surtout pour la qualité des travaux réalisés. Ces travaux de réhabilitation et de modernisation de l’hôtel de ville de Kolwezi sont entièrement financés par la mairie et exécutés par un entrepreneur de la place sélectionné dans le but de promouvoir l’entreprenariat local.

Ces travaux ont consisté en l’agrandissement et aux ajoutes des locaux, au placement des carreaux et plafonds, au renouvellement des installations sanitaires et installations électriques, au chaulage des murs, au remplacement des portes et fenêtres. Le renouvellement des mobiliers de bureaux, l’aménagement de la salle d’attente et de réunion, l’équipement des services en matériel informatique et l’aménagement de la cour de la mairie par la plantation des pelouses, arbres et fleurs ainsi que l’électrification de toute la cour font également partie de travaux de modernisation de la mairie du chef-lieu de la province du Lualaba.

Le cout d’exécution de tous ces travaux n’a pas été révélé à la presse. Richard Muyej Mangez Mans a aussi visité d’autres chantiers de la voirie urbaine en exécution dans la ville, notamment les travaux sur le avenues Likasi et Lualaba dans la commune de Manika. ACP/YWM/KGD/Wet