Le gouverneur du Maniema salue la nomination de certains fils du terroir dans le gouvernement de transition.

Kindu 31 Déc. 2016 (ACP).- Le gouverneur de la province du Maniema, Pascal Tutu a, au cours d’un message de félicitations rendu public lundi 26/12/2016 dans son cabinet de travail, dans la commune de Kasuku à Kindu, salué la nomination de certains fils du terroir dans le gouvernement de transition chapeauté par le Premier ministre Samy Badibanga.

Il s’agit notamment de Emmanuel Ramazani Shadari, vice Premier ministre et ministre de l’Intérieur et sécurité, Alexis Tambwe Mwamba, ministre d’Etat chargé de la Justice et garde des sceaux, Thomas Luhaka Losenjola, ministre des Infrastructures, travaux publics et reconstruction, Joseph Kokonyangi, ministre de l’Urbanisme et habitat et du vice ministre en charge des Télécommunications et nouvelle technologie de l’information, Kampene Isidore.

C’est a ceux la que TUTU pascal a exprime sa gratitude au chef de l’état pour cette grande marque de confidence a l’égard de filles et fils du Maniema. ACP/ZNG/Kgd