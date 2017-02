Un grand espace récréatif offert à la population boyomaise

Kisangani, 04 Fév. 2017 (ACP). – La BRALIMA, siège de Kisangani, dans sa politique de rapprochement des consommateurs avec ses produits, vient de construire au chef – lieu de la province de la Tshopo un espace récréatif dénommé « BoyomaMasolo » situé dans l’enceinte du complexe sportif Tennis sise sur l’avenue Finat N°8/1 dans la commune Makiso.

L’espace Boyoma Masolo comprend cinq (5) blocs en contenaires, un meilleur endroit de détente mise à la disposition des revendeurs des produits Bralima. Les kiosques peints au Logo Primus, offrent un loquet espace où les clients se sentent à l’aise devant leurs verres.

Selon le directeur de siège de la Bralima/Kisangani, Alain Mawiki dans un entretien avec l’ACP, La Bralima/Kisangani dotera chaque occupant du village Bralima des matériels de première nécessité pour son fonctionnement. Il s’agit donc des congélateurs, des chaises, des tables, des parasols et autres articles de visibilité.

L’espace est aménagé selon les règles d’art et doté d’un grand podium où les artistes musiciens et les athlètes d’art marceaux auront à se produire afin de permettre aux habitants de la ville de Kisangani de se détendre pendant les week – ends et les moments de vacances, a – t – il dit. ACP/ZNG/Kgd