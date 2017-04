Une grande partie de Matadi sans électricité après une décharge électrique

Matadi, 09 avril 2017 (ACP).- Une grande partie de Matadi desservie par la cabine de transformation en courant continu de Mpozo est plongée dans l’obscurité, à la suite d’une foudre tombée dans les installations de cette cabine dans la nuit du jeudi à vendredi lors d’une pluie, a appris l’ACP samedi de source de la Société nationale d’électricité (SNEL) à Matadi.

Selon la source, le système de protection de ces installations contre les foudres est devenu inopérant à cause des vols à répétition par des inciviques des fils conducteurs du courant. Des dispositions pratiques arrêtées par la Société nationale d’électricité ont permis d’alimenter quelques quartiers ainsi que la station de captage et de traitement d’eau de la Regideso, en attendant la remise en état du réseau grâce à l’expertise des techniciens de la SNEL venus de Kinshasa et d’Inga. ACP/FNG/Kgd