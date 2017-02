Grands Lacs: Garantir la participation de la femme aux processus politique et de paix

Kinshasa, 08 fév.2017(ACP).- Trente (30) femmes leaders des pays de la Région des Grands lacs ont recommandé aux signataires de l’Accord- cadre de garantir la participation de la gente féminine aux réunions du Comité d’Appui Technique et du Mécanisme Régional de suivi de cet accord, à l’issue des Journées portes ouvertes sur la Résolution 1325 organisées du 31 janvier au 2 février à Goma, chef -lieu de la province du Nord-Kivu.

Les participantes ont également demandé aux signataires d’appuyer financièrement le Forum régional des femmes de la Conférence internationale sur la Région de Grands Lacs (CIRGL) et de mettre en œuvre son plan stratégique 2017-2018.

Le porte parole de l’équipe –pays des Nations Unies, Florence Marshall, qui a rendu compte de la tenue de cette rencontre lors du point de presse hebdomadaire, a indiqué les ministres du Genre et les organisations régionales et internationales ont été exhortés à mobiliser et à allouer des ressources financières et techniques en faveur des femmes afin de leur permettre de participer aux processus politiques et de paix.

Les femmes leaders ont enfin préconisé que l’Union Africaine (UA), la CIRGL, le SADC et les pays signataires de cet accord œuvrent pour la mise en œuvre des politiques régionales et continentales notamment le plan d’action régional de la Résolution 1325 de l’ONU, en vue d’assurer une participation effective des femmes aux processus de médiation, de négociation et des gestions de conflits.

Ces journées organisées par le Bureau de l’Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs avec le soutien de la MONUSCO et de l’ONU-Femmes ont regroupé les femmes du Burundi, de la RDC, du Rwanda, du Soudan du Sud et de l’Ouganda.

Signature d’un plan d’action conjoint spécifique à la RDC sur la question du genre

Le Bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA) et l’ONU-Femmes ont signé le 2 février dernier un plan d’action conjoint spécifique à la RDC sur la question du genre dans la réponse à la crise humanitaire, a annoncé mercredi à Kinshasa, le porte parole de l’équipe-pays des Nations Unies, Florence Marshall, au cours du point de presse hebdomadaire de l’ONU.

Mme Marshall a rappelé qu’en 2014, les deux entités avaient jeté les bases de cet effort commun en décidant d’établir un partenariat qui a été entériné par une lettre d’engagement conjoint.

La première priorité de ce plan d’action vise notamment la promotion des directives internationales, nationales et institutionnelles relatives à l’intégration du genre dans les programmes et projets humanitaires.

La seconde priorité porte sur la consolidation de la collecte des données désagrégées par âge et par sexe afin de renforcer les capacités des acteurs humanitaires et le suivi de l’évaluation sensible au genre.

Par ailleurs, la porte parole de l’équipe-pays des Nations Unies a encore rappelé que la question du genre figure comme thématique transversale dans la stratégie du plan d’action humanitaire depuis 2016, dans l’optique de renforcer la prise en compte de l’égalité des sexes dans la réponse humanitaire. ACP/Fng/May