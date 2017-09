Les grands travaux du nouveau président angolais Joao Lourenço

Kinshasa, 24 sept. 2017 (ACP).- Le nouveau Président angolais Joao Lourenço hérite d’un pays en crise. Il a promis à longueur de discours de « corriger ce qui ne va pas » pendant sa campagne. La tâche s’annonce délicate pour le nouveau président angolais annonce l’AFP.

Selon la source, à 63 ans, l’ex-ministre de la Défense va succéder mardi à la tête du pays à Jose Eduardo dos Santos. Son parti, le Mouvement populaire pour la libération de l’Angola (MPLA), solidement installé au pouvoir depuis l’indépendance du pays en 1975, a remporté haut-la-main les élections générales du 23 août avec 61% des suffrages.

Ce score sans appel offre à M. Lourenço une majorité absolue de 150 des 220 sièges de députés au Parlement. Et lui laisse les mains libres pour, comme il l’a annoncé, « transformer l’Angola d’un point de vue économique et social ». Théoriquement.

– Redresser l’économie –

Depuis trois ans, l’Angola traverse une crise sans précédent indique l’AFP. La chute durable des cours de l’or noir, qui lui fournit 70% de ses recettes fiscales et la quasi-totalité de ses entrées en devises, a fait virer au rouge vif tous les clignotants de l’économie. Après plusieurs années de taux « chinois », la croissance du pays est restée étale en 2016 et ne devrait pas dépasser 1,3% cette année, selon les prévisions du Fonds monétaire international (FMI).

Déficits publics hors de contrôle, devise nationale en chute libre, manque inquiétant de liquidités, inflation galopante et chômage de masse complètent le tableau d’un pays dont plus de la moitié de la population vit avec moins de 2 dollars par jour (ONU). Ouverture et diversification constituent les deux priorités annoncées par M. Lourenço, qui veut entrer dans l’histoire de son pays comme « l’homme du miracle économique ».

« De vastes segments de l'économie ont été délibérément fermés aux investissements étrangers », a souligné l'économiste Antonio Lopes Pinto. « Entrée en bourse et privatisations seraient les moyens les plus faciles d'attirer les capitaux à long terme nécessaires pour stimuler l'économie ».