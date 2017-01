La grippe aviaire non encore signalée en RDC

Kinshasa, 30 Janv. 2017 (ACP).- Le coordonnateur national du Service de la quarantaine animale et végétale du ministère de l’Agriculture, Modeste Mamingi Mfundu, a affirmé que la grippe aviaire n’est pas encore signalée en RDC, en dépit des cas avérés en dehors des frontières nationales, lundi lors d’un entretien avec l’ACP.

M. Mamingi a fait savoir que l’alerte du gouvernement consiste à être plus regardant aux frontières avec les pays limitrophes notamment avec l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie, des pays qui sont le long du Lac Tanganyika. Il a relevé qu’il est mieux indiqué de signaler tout cas d’oiseaux morts aux services vétérinaires ou à l’inspection provinciale de l’Agriculture.

Des kits de protection et d’inspection vétérinaire seront déployés avec l’aide de l’Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture(FAO), pour l’examen et pour la protection des personnes commises à la surveillance des frontières nationales, a ajouté M.Mamingi, laissant entendre que cette alerte concerne les oiseaux, les animaux sauvages et certains animaux de la basse-cour.

Il a rappelé, à cet effet, que la grippe aviaire est une zoonose qui se transmet de l’oiseau à l’homme, dénotant du danger que revêt cette maladie pour les populations consommatrices.

Plusieurs contraintes handicapent le bon fonctionnement du service de la quarantaine animale et végétale notamment, le manque d’équipements de contrôle et d’inspection aux frontières, le manque de frais de fonctionnement, ainsi que l’absence de motivation en faveur des agents opérants aux frontières

Par ailleurs, le ministère de la Pêche et de l’élevage a mis en place une cellule interministérielle de crise comprenant des ministères de l’Environnement, de la Santé publique et du Commerce extérieur pour lutter contre cette maladie en plus d’autres zoonoses similaires. ACP/Kayu/Wet