La Guinée prend difficilement le meilleur sur la Libye (3-2) au Mondial-Russie 2018

Kinshasa 01 septembre 2017 (ACP).- Le Sily National de la Guinée a difficilement pris le meilleur sur les Chevaliers de la Méditerranée de la Libye en l’emportant par 3-2, jeudi soir au stade du 28 Septembre, à Conakry, en match du groupe A des éliminatoires de la Coupe du monde de football-Russie 2018.

L’« Eléphant » guinéen a très vite mis patte basse sur la rencontre en menant grâce à Keita Naby (8ème) et Camara Aboubacar (23ème). Mais, les Chevaliers libyens ont réservé un véritable coup de poker à leurs hôtes en revenant au score par l’entremise de Sabbou Motasem (87ème) et Zuway Akram (88ème). C’est au finish que les Guinéens ont pu arracher un succès étriqué et inespéré par Bangoura Alkhali (89ème).

Au classement, la RDC (+5) et la Tunisie (+3) sont en tête avec 6 points chacun, suivie de la Guinée 3 points et de la Libye 0 point. ACP/FNG/Kayu/KGD