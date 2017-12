La Guinée rapatrie sur son sol plus de 800 migrants  de la Libye

Kinshasa, 05 Déc. 2017 (ACP).- Le gouvernement guinéen, en collaboration avec les organisations sur les migrations, a annoncé le retour à Conakry de 872 migrants au mois de novembre, ont rapporté mardi des médias locaux citant des sources gouvernementales. En rappel, le rapatriement des migrants de la Libye a été adopté comme mesure d’urgence lors de la rencontre des Chefs d’Etat qui s’est achevé à Abidjan.

Par ailleurs, le gouvernement guinéen dit avoir accéléré la cadence de rapatriement de ses compatriotes se trouvant sur le sol libyen, parfois dans des conditions insupportables et dégradantes. D’après lui, beaucoup sont dans un mauvais état de santé et d’autres sont malades.

La Guinée, qui compte le plus grand nombre de ressortissants en Libye, a pu rapatrier le maximum d'entre eux, a assuré Hady Barry, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Selon lui, on estime à plus de 300 le nombre de Guinéens non encore rapatriés de la Libye, qui sont identifiés et qui attendent un autre vol charter pour rentrer au pays.