Les habitants de la ville de Lubumbashi invités à s’enrôler massivement

Lubumbashi, 19 Fév. 2017 (ACP).- Les habitants de la ville de Lubumbashi ont été invités, samedi, à s’enrôler massivement par l’honorable Lunda Ndalamba, député national de la circonscription électorale de Lubumbashi afin que cette ville puisse garder le même quota des sièges des députés nationaux et provinciaux.

Àu cours de l’audience que le gouverneur de la province du Haut Katanga, M. Jean Claude Kazembe Musonda, lui a accordée,les deux personnalités ont passé en revue la situation générale de la province notamment la crise et la hausse du prix de la farine de maïs et de la sensibilisation des habitants du Haut Katanga en général et de Lubumbashi en particulier à l’enrôlement.

L’honorable Lunda Ndalamba a exprimé sa joie pour le travail que le gouverneur de la province du Haut Katanga est en train de réaliser en faveur de sa population. ACP/FNG/Kgd