Harmonisation des programmes relatifs à la réduction des émissions de gaz à effet de serre

Kinshasa, 31 juillet 2017 (ACP).- La coordination nationale du groupe de travail Climat Redd+ Renové (GTCRR) est à pied d’œuvre pour harmoniser son plan d’action de suivi des programmes en cours d’élaboration par le fonds national relatifs à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (FONAREDD), a annoné le coordonnateur de cette structure, Julien Kabalako, dans une correspondance parvenue lundi à l’ACP.

Selon la source, le Groupe GTCRR préconise le suivi de proximité des enjeux liés à ces programmes, tel que le programme sur l’aménagement du territoire piloté par le PNUD qui a déjà été lancé et dont les cabinets et techniciens qui y travailleront en amont seront bientôt recrutés.

Selon les engagements de la RDC avec les partenaires techniques et financiers, le pays doit se doter d’ici 2018, d’une Politique et d’une loi relative à l’aménagement du territoire. D’ici 2020, la RDC doit développer des outils appropriés à l’instar du schéma national d’aménagement du territoire, des schémas provinciaux d’aménagement du territoire et des guides méthodologiques.

Le Programme de reforme de l’aménagement du territoire en République Démocratique du Congo (PRAT-RDC) vise l’élaboration de trois composantes, à savoir, la politique nationale d’aménagement du territoire (PNAT), la loi sur l’aménagement du territoire (LAT) qui fixe les directives réglementaire et juridique des actions sur le territoire national et le schéma national d’aménagement du territoire (SNAT) qui est un document de planification territoriale fixant les stratégies des pouvoirs publics pour le développement du territoire national.

Ce programme est financé par l’Initiative pour la Protection de la Foret de l’Afrique Centrale (CAFI) et la REDD+. Le PRAT-RDC pourra démarrer en 2018 pour se clôturer en 2020. ACP/Kayu/May