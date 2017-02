Hausse du prix de la braise à Ngandajika

Ngandajika, 25 Fév. 2017 (ACP).- Le prix d’un sac de braise a connu une hausse sur le marché du territoire de Ngandajika où il est vendu actuellement entre 9.000 et 10.000FC, contre 5.500 voir 6.000FC depuis le début du mois en cours, selon les témoignages recueillis vendredi par l’ACP auprès des vendeurs de ce produit.

Un colporteur communément appelé « Moustrongueur » transportant des sacs de braise en provenance de Mpata, contrée située à plus de 30 km à l’est du chef-lieu du territoire de Ngandajika, a dit avoir acheté un sac de ce produit à 3.000FC. Il lie cette hausse à la pluie qui s’abat ces derniers jours sur la contrée, au mauvais état de route et aux taxes dans les postes de péage et aux bacs pour la traversée.

Selon la même source, les charbonniers se sont consacrés aux travaux champêtres en cette saison culturale qu’à la fabrication de la braise. Cette hausse de prix inquiète non seulement les responsables de ménages mais aussi les revendeurs de ce produit. ACP/ZNG/Wet