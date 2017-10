Hausse des prix de citrons et d’ananas sur le marché de Mbuji-Mayi

Mbuji-Mayi, 27 oct. 2017 (ACP).- Les prix de citrons et d’ananas ont, ce dernier temps, augmenté sur le marché de la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu du Kasaï Oriental, a constaté l’ACP vendredi sur le marché.

En effet, le prix d’un citron de la grandeur moyenne, passe de 150 à 500FC, tandis que celui d’un ananas d’environ 2,5kg qui se vendait à 1800FC, se négocie actuellement à 4000FC au marché central de Dibindi. Les vendeurs des agrumes (citrons, oranges et mandarines) et d’autres fruits lient cette hausse à la rareté de ces produits due notamment aux barrières érigées sur les routes de desserte agricole.

Sur ces routes, les transporteurs subissent des tracasseries policières sur des postes de contrôle où ils payent entre 2000 et 5000FC, poussant ainsi d’autres producteurs à vendre ces fruits sur place. Cette rareté de fruits sur le marché est également liée à l’absence de la cueillette dans certaines localités touchées par le phénomène Kamuina Nsapu.

Dans un entretien accordé à un journaliste de l’ACP, l’Ir agronome Florimond Kalonji Milambi, coordonnateur provincial du Service national des fertilisants et intrants connexes (SENAFIC) au Kasaï Oriental, a déclaré que cette situation est consécutive, pour ce qui est du citron, de l’orange et de mandarine, au vieillissement et à la diminution des arbres dans les zones productrices.

Il a expliqué en outre, que les maladies ennemies des arbres à agrumes, telles que la gommose, la cochenille ainsi que les mouches blanches, sont à la base de cette diminution. L’absence d’entretien des plantes au moyen des fertilisants et le manque de traitement phytosanitaire sont aussi des raisons évidentes de cette carence, a-t-il précisé.

Par contre, l’augmentation du prix de l’ananas sur le marché est le fait de la contre saison de la production, dans la mesure où sa maturité intervient aux mois de décembre et janvier pendant lesquels la production est en abondance.

Un appel est lancé aux populations pour renouveler les plantations des agrumes (citron, orange, mandarine) et les ananas contiennent de vitamines, des glucides et des sels minéraux. ACP/Mat/May