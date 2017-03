Haut Katanga : les agents de la  REGIDESO assurent  leur soutien au  nouveau directeur provincial

Lubumbashi, 26 mars 2017 (ACP).- Les cadres et agents de la Régie de distribution d’eau, (Regideso), Direction province du Katanga, ont assuré leur soutien au nouveau directeur, David Pelo Kosi nommé à ce poste par la direction générale de cette entreprise en remplacement de Pierre Makoyo Kalonda muté à Kinshasa après un mandant de 13 ans à la tête de la direction provinciale de cette entreprise.

Ils l’ont exprimé dans un mot prononcé par leur porte parole, Mme Giala Kahambwe, au cours d’une double cérémonie de remise et reprise et de présentation du nouveau directeur et d’au revoir à l’ancien organisée samedi à Lubumbashi.

Ces cadres et agents attendent du nouveau directeur de tout mettre en œuvre pour assurer la sauvegarde de leur patrimoine commun qui est la Regideso, tout en n’oubliant pas le sort du premier outil de production qui est l’agent Regideso.

Ils ont également remercié la direction générale pour la confiance placée en la personne de David Pelo Kosi à travers sa compétence et son sens de professionnalisme, avant d’exprimer leurs sentiments de gratitude à l’égard du directeur sortant pour ses différentes réalisations dans le cadre de l’amélioration de la desserte en eau potable dans la province de l’ex-Katanga.

Ce dernier a demandé aux cadres et agents de la Regideso d’apporter à son successeur le même soutien pour la réalisation de certains projets.ACP/FNG/Wet