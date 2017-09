Haut-Katanga : les bénéficiaires des intrants agricoles pour la campagne 2017-2018 appelés à terminer le labour au plus tard le 18 octobre

Lubumbashi, 27 Sept. 2017 (ACP).- Le ministère provincial de l’Agriculture, pêche et élevage (AGRIPEL) du Haut-Katanga informe tous les agriculteurs de villages agricoles de Mwaiseni, Kapolowe, Kasomeno et Sakania que les bénéficiaires des intrants agricoles pour la campagne 2017-2018 sont censés terminer les travaux de labour au plus tard le 18 octobre prochain, indique un communiqué officiel du ministère dont une copie a été remise mercredi à l’ACP.

Ces bénéficiaires, précise le communiqué, sont invités à rembourser au gouvernement provincial lors de la récolte 6 sacs de maïs de 50 Kg par hectare pour ceux qui ont cultivé au cours de l’année 2017-2018. Ils doivent également signer une fiche d’engagement à cette fin.

Ce communiqué indique que le ministre de l’AGRIPEL du Haut-Katanga va organiser une mission de contrôle en date du 19 octobre 2017 afin d’établir les listes définitives de ceux qui vont bénéficier de l’appui du gouvernement provincial. ACP/Ywm/Bsg/JGD