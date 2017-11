Haut-Katanga : clôture du premier congrès international contre le cancer à Lubumbashi

Lubumbashi, 04 Nov. 2017 (ACP).- Le premier congrès international sur le cancer ténu du 02 au 03 novembre à Lubumbashi vient de recommander aux autorités politico administratives, la mise en place du registre de cancer par province compte tenu de l’étendue du pays pour permettre de bien répertorier les personnes souffrant de cette maladie et d’élaborer un plan national de lutte contre le cancer.

A cet effet, les participants ont proposé au gouvernement provincial du Haut-Katanga, de financer la mise en œuvre du registre provincial de cancer, d’appuyer la sensibilisation de la population contre le cancer à travers la mobilité des sensibilisateurs et l’accès aux médias, appuyer la prise en charge des malades souffrant du cancer par la subvention du personnel médical et paramédical, l’équipement des centres de lutte contre le cancer, la prise en charge des frais des examens et de soins des malades cancéreux.

Ils ont également suggéré aux professionnels de santé de s’intéresser à la lutte contre le cancer de pratiquer systématiquement la concertation pluridisciplinaire dans la prise en charge des tumeurs et problèmes associés.

Nécessité d’une formation spécialisée

L’Université de Lubumbashi, (UNILU) a, quant à elle, été appelée à assurer une formation initiale incluant de notions de lutte contre le cancer et des soins palliatifs, de favoriser les formations spécialisées pour la prise en charge du cancer (des oncologues, chirurgiens, radiothérapeutes, radiologues, biologistes).

Le recteur de l’UNILU, Gilbert Kishiba Fitula, qui a présidé la cérémonie de clôture du ce congrès international sur le cancer, qui s’est dit honoré d’avoir organisé ces assises scientifiques de portée internationale, a rendu hommage à l’équipe d’organisation.

Auparavant, le secrétaire général académique de l’UNILU, Boniface Kizobo O’bweng et le doyen de la faculté de médecine, Willy Arung Kalau, avaient, chacun en ce qui le concerne, remercié tous ceux qui ont concouru à la réussite de ces assises et félicité les participants pour leur apport.

Plusieurs sujets qui ont été traités au-cours de congrès ont révélé que les consultations, les frais de laboratoires et de traitement sont très coûteux, que la concertation multidisciplinaire est quasi-inexistante et entraine une prise en charge inadéquate, que le diagnostic est tardif à cause de la sous information de tant des acteurs de santé que de la population. ACP/Bsg/May