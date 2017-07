Haut Katanga : le général Philémon Yav sollicite la collaboration de la population pour le maintien de la paix

Lubumbashi, 23 Juil 2017 (ACP).- Le général de brigade Philémon Yav, commandant de 22 ème région militaire, a sollicité, vendredi Lubumbashi, le soutien et la collaboration de l’autorité provinciale et de la population du Haut Katanga pour le maintien de la paix et la sécurisation des personnes et leurs biens, tout s’engageant à travailler dur pour mettre hors d’état de nuire les bandits qui tracassent les paisibles citoyens.

Le général Yav qui était absent de Lubumbashi pendant une année, pour raison de formation était venu présenter ses civilités au gouverneur de la province du Haut Katanga depuis sa désignation à ce poste. ACP/Fng/YwM/May