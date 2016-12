Haut-Katanga : les membres du gouvernement provincial exhortés à maintenir le cap

Lubumbashi, 30 Déc. 2016 (ACP).- Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jean Claude Kazembe Musonda, a exhorté vendredi, au cours de la réunion du conseil des ministres, les membres de son gouvernement à maintenir le cap en évitant toute distraction.

Il a également informé le conseil que malgré les efforts de son gouvernement pour maintenir le calme et la paix sur l’ensemble de la province, certaines personnes mal intentionnées cherchent à troubler l’ordre public pour des raisons inavouées.

En ce qui concerne la sécurité de la province, le ministre en charge de la sécurité a informé le conseil de la situation sécuritaire relativement calme nonobstant quelques cas de banditisme signalés dans les villes de Lubumbashi et Likasi, avant de signaler l’arrestation d’une bande de contrefacteurs en possession des faux billets des francs congolais, dollars américains et des euro et la saisie de 462 bidons d’alcool indigène.

Au cours de cette réunion, le conseil des ministres a fait un amendement significatif du projet de l’édit budgétaire de la province du Haut-Katanga pour l’exercice 2017 qui passe de 306.000.000.000 FC à 321. 527. 44. 872 FC à la suite des travaux de la commission mixte paritaire Gouvernement-Assemblée provinciale.ACP/Mat/Wet