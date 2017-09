Haut-Katanga : Pande Kapopo proclamé gouverneur élu par la Cours d’appel de Lubumbashi

Lubumbashi, 10 Sept. 2017 (ACP).- La Cour d’Appel de Lubumbashi a proclamé samedi au cours d’une audience en matière électorale, MM. Pande kapopo Célestin et Kalemga Mambepa respectivement gouverneur et vice-gouverneur élus de la province du Haut Katanga après avoir validé les résultats provisoires de l’élection organisée en date du 26 Aout à Lubumbashi par la CENI.

Ces deux candidats inscrits sur la liste de la Majorité Présidentielle ont obtenu 27 voix sur 28 votants soit 96,43 % de scrutin exprimé par les députés provinciaux.

Alors que le premier président de la Cour d’Appel de Lubumbashi, Paulin Ilinga Ntanda demandait au ministère public de donner son avis, l’avocat de M. Kazembe Musonda, ancien gouverneur suspendu et réhabilité par la Cour constitutionnel, a pris la parole comme intervenant volontaire pour lancer les actions d’un contentieux électoral.

Il a été stoppé net par le premier président de la Cours d’appel qui lui a signifié qu’il s’agissait d’une audience de proclamation des résultats et non de contentieux électoral. Paulin Ilinga Ntanda a également fait observer qu’à la date du 4 Septembre 2017, aucun recours de contestation des résultats provisoire n’a été enregistré et que la requête en intervention volontaire a été présentée après que les débats soient clos.

Ainsi, l’officier du ministère public a donné un avis favorable et demandé à la Cour d’Appel de Lubumbashi de proclamer les résultats définitifs des élections du gouverneur et du vice-gouverneur du Haut-Katanga. ACP/FNG/Wet