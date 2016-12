Haut Katanga : Remise des vivres aux militaires et policiers de Lubumbashi

Lubumbashi, 25 Déc 2016 (ACP).-Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, M. Jean-Claude Kazembe Musonda, a procédé vendredi à Lubumbashi au commissariat provincial de la PNC et à l’état major de la 22ème région militaire garnison de Lubumbashi, à la remise des vivres aux policiers et militaires, à l’occasion de célébration des fêtes de fin d’année, en présence du commissaire divisionnaire Raus Chalwe, commissaire général adjoint de la PNC en charge des question administratives.

Ce geste s’inscrit dans le cadre d’appuyer les militaires et policiers qui ont opéré en date du 19 et 20 décembre dernier pour rétablir l’ordre public dans le quartier Matshipisha de la commune de Katuba.

A la 22ème région militaire, le gouverneur du Haut-Katanga a, au nom du Président de la République, commandant suprême des FARDC et de la PNC, félicité et encouragé les policiers et militaires pour leur bravoure dans la mission de la sécurisation des personnes et de leurs biens ainsi que de la défense de l’intégrité territoriale. ACP/Mat/Kgd