Haut Katanga : rentrée académique effective à Likasi

L ikasi, 21 Oct. 2017 (ACP).- La rentrée académique lancée officiellement lundi dernier par le ministre de l’Enseignement supérieur etuniversitaire (ESU), Steve Mbikayi, à partir de Goma dans la province du Nord Kivu, est effective eu lieu dans la ville de Likasi, province du Haut Katanga, a constaté l’ACP.

En effet, les établissements de l’ESU ont tout mis en œuvre pour permettre aux étudiants de débuter les cours au même moment. L’ISPT a accéléré la délibération de la deuxième session. L’Institut Supérieur de Commerce et Informatique a terminé à temps la délibération de la 2ème session et a débuté l’année nouvelle en temps opportun. La ville de Likasi compte une quinzaine d’établissements d’enseignement supérieur et universitaire dont l’Université de Likasi. ACP/BSG/JGD