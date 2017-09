Haut-Lomami : 13 morts dans un accident de circulation à Kitenge

Lubumbashi, 1 er septembre 2017(ACP).- Un accident de circulation survenue jeudi à 20 km de Kitenge, dans le territoire de Kabongo, province de Haut-Lomami, a causé treize morts et une trentaine de blessés.

Celui-ci est dû, selon le ministre provincial de l’Intérieur de cette entité, Venance Mutombo, à l’excès de vitesse et la surcharge d’un camion chargé des passagers et de marchandises en provenance de Mbuji-Mayi et en partance pour Lubumbashi.

Venance Mutombo a déploré des accidents à répétition sur cette route qui a connu, il y a une semaine, la mort de 6 personnes dans les circonstances analogues et indiqué que le gouvernement provincial du Haut-Lomami envisage des mesures préventives pour mettre fin à cette situation. ACP/Ywm/Mat/May