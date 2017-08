Haut- Uélé : visite du vice – gouverneur dans une extension agro-pastorale à Babogi

Isiro, 19 Août 2017 (ACP).- Le vice- gouverneur de la province du Haut- Uélé, Prosper Mangbukele, a visité une plantation de multiple culture vivrière d’une superficie de 30 hectares, dont 23.5 Hectares dans le village Babogi en Territoire de Wamba, plus précisément dans la chefferie Timoniko.

L’Igr agronome Jean-Marie Mago Takanyato, qui a fournis les explications techniques de ce grand projet lors de cette visite guidée à l’autorité provinciale, indiquant que son équipe a mis les palmiers a l’huile, mais pour rentabiliser l’explantation, pour l’année B de la saison 2017, elle a également mis parmi les cultures vivrières, le soja , qui occupe une superficie de 5 hectare et demi, le riz 11 hectare et demi, manioc 1 hectare et demi, le maïs qui occupe près de 4 hectares, et le haricot qui occupe 1 hectare et demi.

La porcherie et la chèvrerie ainsi que les états piscicoles ont été également visités par M. Mangbukele Mangadima, qui a au nom du gouverneur du Haut- Uélé, Lola Kisanga, demandé à cette population de s’approprier de ce projet qui rentre dans le cadre du développement de leur province. ACP/Bsg/Wet