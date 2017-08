Le HCR préoccupé par l’afflux des réfugiés ccentrafricains en RDC

KINSHASA, 15 août 2017 (ACP).- Le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) est préoccupé par l’afflux continu des réfugiés en provenance de la République centrafricaine dans des zones reculées de la République Démocratique du Congo (RDC) où très peu d’acteurs humanitaires sont présents.

Le dernier mouvement a été signalé par les autorités congolaises dans le territoire de Yakoma, dans la province de Nord-Ubangi, où plus de 10.000 personnes ont été enregistrées la semaine dernière, a indiqué mardi, un document du HCR remis à l’ACP, précisant qu’à la mi-mai, 65.000 refugiés avaient traversé le fleuve Ubangi.

Pour répondre à la situation humanitaire de plus en plus préoccupante dans les zones d’accueil, le HCR a distribué, du 5 au 8 août, des articles ménagers de première nécessité à Yakoma, Limasa et Satema, au Nord-Ubangi. 9.754 personnes ont aussi reçu des seaux, nattes, couvertures, moustiquaires et ustensiles de cuisine.

Le HCR achemine plus d’aide dans les zones qui accueillent ces réfugiés, les nouveaux arrivants étant hébergés par des familles congolaises. Il compte aussi soutenir les communautés hôtes qui font face à des défis en termes d’accès à l’eau potable et aux services de santé.

La Commission nationale pour les réfugiés (CNR), avec le soutien du HCR, effectue présentement l’enregistrement de nouveaux venus de la Centrafrique ces derniers mois.

A ce jour, le HCR a reçu 7 % des 55,3 millions USD pour assister les réfugiés centrafricains en RDC. Les Etats-Unis, le Japon et l’Union européenne figurent parmi les principaux donateurs qui assistent ces déplacés centrafricains.

Depuis le début de ce conflit en 2013, 103.000 Centrafricains se sont réfugiés en RDC, précisément dans les deux provinces de l’Ubangi, rappelle-ton. ACP/Fng/Mat/Cfm/Gk