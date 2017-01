Henriette Tshimwanga sollicite l’implication de la ministre du Genre pour leur participation aux travaux à New York

Kinshasa, 08 janv. 2017 (ACP).- La présidente des points focaux genre de l’administration publique, Henriette Tshimwanga a sollicité, vendredi à Kinshasa, l’implication personnelle de la ministre du Genre, Enfant et Famille, Marie Louise Mwange afin qu’un grand nombre de ses membres participe à la 61ème session de la Commission de la Condition de la femme en mars 2017 à New York.

Mme Tshimwanga qui s’exprimait lors de la rencontre de la ministre du Genre avec les points focaux genre de l’administration publique, a également demandé la reprise des activités de renforcement des capacités surtout sur la Résolution 1325 relative à la femme, paix et sécurité et autres instruments juridiques régionaux, nationaux et internationaux.

Elle a ensuite fait voir à Mme Mwange les difficultés liées au bon fonctionnement de ce réseau depuis sa création en 2005 notamment la faible mobilisation des ressources financières et matérielles au niveau du budget de l’Etat et des partenaires au développement pour accompagner cette structure à l’accomplissement de leurs tâches et le non décaissement des ressources prévues dans le budget annuel pour la participation de ces dernières aux conférences nationales et internationales.

La présidente de ce réseau a rappelé quelques missions dévolues de cette organisation à savoir servir d’interface entre le ministère du Genre, leurs ministères et leurs institutions, veiller à l’intégration du genre dans les politiques et programmes de leurs ministères et institutions respectifs ainsi que de contribuer à la révision des politiques et programmes de leurs ministères et institutions dans une perspective genre et le traduire dans le budget.

La ministre du Genre, Enfant et Famille, Marie Louise Mwange les a encouragées à faire preuve de leur maturité dans l’exercice de leur fonction et a promis de les aider pour le bon fonctionnement de leur travail afin que l’image de la femme autrefois ternis soit retrouvée, rappelant à ces dernières qu’elle va tout mettre en œuvre pour la promotion de la femme. ACP/ZNG/Kgd