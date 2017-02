Hervé Renard confirmé sélectionneur des Lions de l’Atlas

Kinshasa, 02 Fév. 2017 (ACP).- Le Français Hervé Renard a été confirmé sélectionneur des Lions de l’Atlas du Maroc par la Fédération marocaine de football.

Le « sorcier blanc » a été confirmé à ce poste par le président de la Fédération marocaine de football, Fouzi Lekjaa, après l’élimination en quart de finale de la CAN (Coupe d’Afrique des nations) 2017, le dimanche 29 janvier par l’Egypte (0-1). « Le contrat qui lie le sélectionneur national à la FRMF court jusqu’en 2018… Certes, certaines sélections veulent l’enrôler mais nous avons un projet et le parcours lors de la CAN 2017 a prouvé que cela commençait à donner ses fruits. Il y a un état d’esprit que nous avons rarement vu au sein de la sélection nationale. Hervé Renard est et restera le sélectionneur national du Maroc », a assuré le dirigeant sur les ondes de Radiomars dont afrikfoot s’est fait l’écho.

Hervé Renard a offert le titre de champion d’Afrique à la Zambie en 2013 lors de la CAN co-organisée par la Guinée Equatoriale et le Gabon, et à la Côte d’Ivoire en 2015 en Guinée Equatoriale. ACP/FNG/Kayu/Wet