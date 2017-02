Les  hommes appelés  à travailler aux cotés des femmes pour le développement de Tous

Kinshasa 14 Fév. 2017 (ACP).- La directrice exécutive du Fonds des Femmes Congolaises (FFC), Julienne Lusenge, a appelé mardi à Kinshasa les hommes à travailler aux cotés des femmes comme des partenaires égaux pour une diversité des idées et des connaissances pour le développement de tous.

Mme Lusenge, également présidente de la Solidarité féminine pour la paix et développement intégral (SOFEPADI), qui a lancé cet appel au cours d’un entretien accordé à la presse, a souligné que les ressources les plus inestimables de l’Afrique sont les femmes, étant donné qu’elles sont toujours actives et innovatrices.

Il est donc fondamental de reconnaitre la synergie entre le besoin de promouvoir les droits des femmes et des filles ainsi que l’égalité du genre et de poursuivre les efforts d’éduquer les enfants congolais à la cohabitation pacifique et au respect des droits des femmes, a-t-elle fait remarquer. «Nous avons besoin des femmes aux cotés des hommes pour concevoir l’infrastructure du 21ème siècle», a dit Mme Lusenge.

Plaidoyer en faveur de la femme rurale congolaise

Mme Lusenge a, par la même occasion, plaidé en faveur de ses paires de la RDC particulièrement celles vivant dans les milieux ruraux pour qu’il y ait non seulement des autoroutes construites mais également des passerelles pour qu’elles puissent acheminer leurs marchandises vers les centres de consommation.

Elle a recommandé au gouvernement de construire des villages inclusifs avec des chemins qui sont éclairés afin de réduire la violence et l’insécurité des femmes et des filles pour leur permettre de se rendre à l’école et aux champs sans crainte d’être violées ou maltraitées. «Les femmes du monde font 90% du travail agricole mais ne possèdent que 2% de terres», a-t-elle dit, appelant le gouvernement à promouvoir l’agriculture familiale à travers de nouveaux outils pour transformer et conserver les récoltes, à protéger leur santé et à assurer leur formation. ACP/Fng/Fmb