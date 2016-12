Hubert Velud quitte le TP Mazembe pour Etoile Sportive du Sahel

Kinshasa, 28 déc. 2016 (ACP).- L’entraîneur Hubert Velud a quitté le TP Mazembe de Lubumbashi pour remplacer Faouzi Benzarti à la tête de l’Etoile sportive du Sahel de Sousse (Tunisie).

Deux mois après avoir décroché la Coupe de la Confédération avec le TP Mazembe, le technicien français rejoint l’Etoile du Sahel qu’il avait éliminée en demi-finales de ladite compétition.

Un communiqué du comité de direction du TP Mazembe indique que « Le coach Hubert Velud, arrivé en fin de contrat en ce mois de décembre, quitte le TP Mazembe. Il a donné son accord, ce mardi 27 décembre, à l ‘Etoile sportive du Sahel, champion de Tunisie 2016. »

Le comité remercie Hubert Velud qui avait signé un contrat renouvelable d’une saison et demie, pour le travail abattu et lui souhaite bonne chance dans ses nouvelles fonctions. Le technicien français avait remplacé à ce poste son compatriote Patrice Carteron il ya un an.

Le TP Mazembe s’apprête à se remettre en quête d’un entraîneur capable de le maintenir sur les sommets. ACP/Zng/May