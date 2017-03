Hugo Broos des Lions Indomptables pourrait rompre avec le Cameroun

Kinshasa, 29 mars 2017 (ACP).- L’idylle entre le Cameroun et le sélectionneur Hugo Broos, pourrait toucher à sa fin, selon les médias internationaux.

Près de deux mois après le sacre à la CAN (Coupe d’Afrique des nations) 2017, l’entraîneur des Lions Indomptables ne sait plus quoi penser de son avenir. « Avec les joueurs, on a fait de belles choses. Mais franchement, je me demande si je dois continuer avec le Cameroun ? », a lancé le technicien belge en conférence de presse mardi à la suite de la défaite en amical face à la Guinée (1-2). Des problèmes d’organisation alimentent ses doutes.

« Je suis plus qu’outré : avant le match, les joueurs n’ont pas mangé. Vers onze heures, je leur ai demandé de descendre au restaurant pour déjeuner. Ils y sont allés. Mais le personnel de l’hôtel leur a bloqué l’entrée affirmant que depuis le séjour de l’équipe, les factures n’ont pas été payées. Et moi la question que je pose c’est : où est passé l’argent ? Il faut que l’on arrête avec l’amateurisme », a fustigé l’ancien coach de la JS Kabylie, qui accuserait 7 mois de salaires impayés d’après Jeune Afrique. Alors qu’il avait récemment démenti tout contact avec la Fédération sud-africaine, où la rumeur l’envoyait, Broos pourrait bien revoir sa position…

