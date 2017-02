Huit voleurs à main armée présentés au maire de Matadi

Matadi, 09 Fév. 2017 (ACP).- Huit voleurs à main armée qui terrorisaient et semaient la désolation dans la commune de Nzanza et Matadi dans la ville du même nom, tombés dernièrement dans les filets de la Police nationale congolaise (PNC), ont été présentés jeudi au maire de Matadi, Jean-Marc Nzeyidio Lukombo, qu’entouraient les membres du comité urbain de sécurité.

Ces voleurs appartenant au chef de bande du sieur Amos, qui sont passés aux aveux lors de l’interrogation sommaire, ont reconnu plusieurs actes de vol à leur charge, notamment les vols domiciliaires au cours desquels ils avaient emporté plusieurs objets de valeur, à savoir des appareils électroménagers et cellulaires, des sommes d’argent en monnaies étrangère et locales ainsi que la rafle d’objet en plein jour, dont la cible était plus les élèves filles.

Ces malfrats ont été remis entre les mains de la justice. Le maire Nzeyidio Lukombo a félicité le travail abattu par la police en mettant hors d’état de nuire ces inciviques pour une paix sociale dans la juridiction et appelé à redoubler d’effort dans la traque des inciviques en vue de garantir la sécurité des personnes et de leurs bien.

Il a invité la population à accompagner la police dans sa noble mais délicate mission de protéger la population en dénonçant les foyers des suspects avant de conclure que ceux des propriétaires qui ne signaleront pas la présence des voleurs dans leurs parcelles seront poursuivis pour recel des inciviques conformément à la loi en vigueur en la matière. ACP/Fng/Kayu/JGD