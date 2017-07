Identification des objectifs pour mettre fin au mariage d’enfants en RDC

Kinshasa, 03 juill. 2017 (ACP).- Environ Le ministère du Genre, Enfant et Famille vient d’identifier des objectifs de lutte contre les « mariages » d’enfants, en vue d’y mettre fin en RDC, indique son plan national d’action, dont une copie est parvenue lundi à l’ACP.

L’objectif global de cette lutte vise à assurer une meilleure protection des enfants et à réduire de 20 % leur engagement dans des unions conjugales précoces avant 18 ans d’ici 2021.

Quant aux objectifs spécifiques dont la sensibilisation des enfants, des familles, des autorités coutumières et d’autres leaders communautaires aux conséquences de ces unions, l’amélioration de la gouvernance politique et le cadre légal et réglementaire en matière de protection des enfants, ils ont pour mission essentielle d’appuyer, d’accompagner et de former ces derniers afin de favoriser leur accès aux services sociaux de qualité.

Parmi les stratégies arrêtées pour mettre fin à ces mariages figurent entre autres la sensibilisation et la participation directe des filles et des garçons en matière de plaidoyer visant à mettre fin au développement de telles unions conjugales ainsi que la mise en œuvre d’une plate forme de coordination, de suivi, études et évaluation.

Les résultats attendus d'ici 2021 devront être atteints notamment dans l'appui, l'accompagnement et la formation des enfants en situation difficile à risque ou engagées dans ces unions, dans l'amélioration de l'accès et de la qualité des services sociaux en leur faveur et dans la gouvernance politique ainsi que le cadre légal et réglementaire en matière de protection de l'enfant, conclut la source.