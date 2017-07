Identification des propriétaires des terrains bâtis et non bâti à Kasumbalesa

Kasumbalesa, 23 Juil 2017 (ACP).- La Conservation des Titres Immobiliers de la circonscription foncière de Kasumbalesa, dans le territoire de Sakania, province du Haut Katanga, vient de lancer une campagne d’identification des propriétaires des terrains bâtis et non bâtis à Kasumbalesa.

Pour mener cette mission à bon port, cette Conservation des Titres Immobiliers a mis un de ses agents à la disposition des chefs des quartiers, qui vont le conduire dans leurs entités respectives pour identifier les propriétaires de terrains bâtis et non bâtis. Cette campagne est initiée pour faciliter aux requérants l’obtention des titres des propriétés des parcelles et terrains à Kasumbalesa.

Après Kasumbalesa, cette opération pourra s’étendre sur d’autres localités relevant de la compétence de cette Conservation des Titres Immobiliers, qui a à sa tête Mme Liliane Mwepu Kibanda. ACP/Fng/YwM/May