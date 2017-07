IITA célèbre ce mardi ses cinquante ans dans la recherche développement en faveur de l’Afrique

Kinshasa, 17 Juillet 2017 (ACP).- L’Institut international d’agriculture tropicale (IITA) va commémorer mardi à l’Hôtel Pullman de Kinshasa ses cinquante ans d’activités au service du développement agricole, a appris lundi l’ACP du siège de cet organisme de recherche agricole.

Selon la source, la célébration du cinquantenaire est rendue possible avec le concours du programme Harvest plus, de la BCDC et de Congo Airways. L’IITA est le seul centre du groupe Consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR) qui se concentre essentiellement pour sortir l’Afrique de la pauvreté, à travers la mise à disposition des variétés améliorées de manioc, de l’igname, de niébé, de la banane plantain, du café et du cacao.

L’Institut international d’agriculture tropicale intervient dans le secteur agricole congolais depuis 1974, à travers le Programme national manioc (PRONAM) et a comme partenaires financiers : la FAO, le PNUD, la BAD, la Banque mondiale, le FIDA, l’UE, la CTB, le FSRDC, l’USAID et le gouvernement congolais. ACP/FNG/Kayu/BSG/JGD