Impact se mesure avec Daouda à l’EUFKIN-Tshangu

Kinshasa, 06 mars 2017 (ACP).- Le RC Impact se mesurera avec le FC Daouda, mercredi au terrain de Ndjili 3, pour le compte de la 22ème journée du championnat de division I de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Tshangu.

En deuxième rencontre, le FC Agosto affrontera le FC Las Vegas.

Au terrain ANAPECO (Association des parents et d’élèves du Congo), dans la commune de Kimbanseke, Malengo recevra Terrible Sport et, en deuxième match, New Kingasani accueillera le FC Kada Sport.

La grille d’autres matches de la 22ème journée se présente de la manière suivante : Royal-Tshangu, Mabamaba-Etoile Brillante, Vossen-Clara, Trésor-Lofimbo, Saint Marc-Lauren et Uni Sport-Bilima. ACP/FNG/Kayu/Wet