Implication de la société civile dans l’élaboration du Plan nationale stratégique de développement

Kinshasa, 21 fév.2017 (ACP).- L’Association Le ministre d’Etat au Plan, Jean Lucien Bussa Tongba , a sollicité l’implication de la société civile dans le processus d’élaboration du Plan national stratégique de développement (PNSD), au cours d’une séance de travail regroupant les représentants de différentes thématiques du cadre de concertation de la société civile.

La séance de travail a consisté en la sensibilisation de la société civile au recadrage du plan national stratégique de développement (PNSD) afin qu’elle apporte sa contribution au nom du citoyen congolais qu’elle représente.

« Il était nécessaire d’associer la société civile au processus d’élaboration du PNSD en cours pour leurs observations, critiques et recommandations soient prises en considération dans l’ensemble des secteurs économiques de la vie nationale », a précisé M. Bussa qui relève que l’ambition pour le gouvernement est de doter le pays d’un plan quinquennal de développement cohérent, ambitieux et réaliste qui prendra en compte des priorités congolaises.

Il s’agit également de la participation de cette société civile au travail du PNSD de l’amont jusqu’à la conclusion, étant donné que le recadrage est une vision de développement du pays pour une période de plus de trente ans.

Il a fait remarquer que cette vision intéresse beaucoup d’acteurs à savoir les congolais en général et le gouvernement en particulier d’une part et d’autres parts des partenaires techniques et financiers de la RDC ainsi que la société civile.

« Il ne peut y avoir un plan de développement qui ne tient pas compte des préoccupations de la population lesquelles sont relayées par la société civile », a dit le ministre d’Etat.

De son côté, Théodore Mfumunzanza, président du cadre de concertation de la société civile, a indiqué que le plan n’étant pas encore adopté, il se propose de travailler en 15 groupes thématiques afin d’apporter des améliorations ou des innovations au PNSD. Il s’agit, selon lui, de porter haute la voie de la société civile dans l’élaboration de ce plan. ACP/Fng/May