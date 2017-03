Importance de la protection des primates en RDC

Kinshasa, 12 mars 2017 (ACP).- La protection des primates (bonobos et chimpanzés) en RDC, s’avère très importante, étant donné que ces deux espèces comptent parmi les principaux agents de reforestation et constituent la biologie de la conservation moderne du pays, a indiqué vendredi à Kinshasa, M. Simon Pierre Ndungi, environnementaliste et chercheur à l’Université de Kinshasa.

M.Ndungi qui a fait cette déclaration au cours d’une interview avec un journaliste de l’ACP, a souligné que ces primates peuvent amener des réponses à la déforestation que connait la RDC quand bien même des activités anthropiques telles que la chasse, la scierie des bois, la fabrication des braises et les champs agricoles continuent à vider les arbres et les animaux.

Depuis un certain temps, a précisé M. Ndungi, une espèce de grands singes endémiques présente une diminution du fait de la pression liée à la croissance démographique humaine, à la disparition des tabous sur la chasse, à la crise économique, à l’instabilité politique, à la dégradation, à la déforestation de son habitat et aux épidémies.

Il lance un appel aux autorités congolaises, en général et à l’Institut national de la conservation de la nature (INCN) en particulier, d’augmenter des activités liées à la protection et à la conservation de la biodiversité, tout en mettant beaucoup d’accent sur la faune en vue d’éviter un déclin rapide de ces primates qui figurent sur la liste rouge de l’INCN comme étant espèce vulnérable. ACP/FNG/Kgd