Une importante assistance du gouvernement aux victimes de l’accident du pont Kwenge à Kikwit

Kikwit, 11 Sept 2017 (ACP).- Le Secrétaire général aux Affaires humanitaires et solidarité nationale, Laurent Tchelu, a remis lundi à l’hôpital général de référence de Kikwit 1, une tonne et demie de médicaments pour la prise en charge médicale des blessés et autres survivants de l’accident de circulation survenu dans la nuit de samedi à dimanche au niveau du pont Kwenge à 18 km de la ville de Kikwit sur la nationale n° 1, dans la province du Kwilu.

Selon M. Laurent Tchelu, c’est sur instruction personnelle du Président de la République, Joseph Kabila Kabange, que le gouvernement de la République est venu en appui au gouvernement provincial du Kwilu, non seulement en apportant assistance en médicaments aux malades mais aussi en mobilisant à partir de Kinshasa une équipe des médecins pour renforcer ceux déjà à pied d’œuvre à Kikwit.

Il a profité de l’occasion pour réconforter les blessés en annonçant que ceux dont les cas nécessitent le transfert, seront acheminés à Kinshasa dans des ambulances cliniques mobiles qu’il a amené, tandis que les décédés seront inhumés avec honneur sur place à Kikwit.

Selon la police de circulation routière, un bus assurant le trafic entre Kinshasa et Kikwit, dénommé VIP, s’est renversé au pont Kwenge causant la mort de 26 personnes et une cinquantaine des blessés. L’ivresse au volant ainsi que la défaillance des freins seraient à la base de cet accident mortel. Le ministre provincial de la santé séjourne aussi depuis dimanche à Kikwit pour suivre de près l’évolution de cette situation.

