Une importante assistance humanitaire du gouvernement aux sinistrés de Boma

Boma, 15 Janv. 2017 (ACP).-Le gouvernement de la République démocratique du Congo a fait parvenir une importante assistance humanitaire aux sinistrés de Boma, a indiqué le ministre des Affaires sociales, solidarité et actions humanitaire, Daniel Paluku Kisaka, lors de la présentation, vendredi dans la salle des réunions de la mairie de Boma, du rapport sur la calamité naturelle survenu fin décembre dernier dans cette ville portuaire.

Le convoi humanitaire du gouvernement central aux sinistrés de Boma, déposé dans cette ville sinistrée par les ministres de la Santé publique, Ilunga Kalenga, de l’Environnement et développement durable, Athys Kabongo Kalonji, et des Affaires sociales, solidarité et actions humanitaires, a été remis officiellement au gouverneur de province du Kongo Central, Jacques Mbadu Nsitu.

Il comprend 2000 sacs de riz de 25 kilos, 2000 bidons d’huile de 5litres, 100 sacs des haricots de 100 kgs chacun, 500 sacs de sel de 20 kgs constituant les vivres, 1000 mousses, 2000 assiettes plastiques, 2000 gobelets, 1000 bassins, 1000 seaux, ainsi que de 10 Took de chlore et 20 sacs de chaux.

Le gouverneur de province du Kongo Central a remercié à cette occasion le Président de la République, Joseph Kabila kabange, pour cette aide à la ville sinistrée de Boma. Il a réitéré les mêmes remerciements au chef du gouvernement, le Premier ministre Samy Badibanga.

Après la remise de l’aide du gouvernement, l’équipe gouvernementale, accompagnée de trois députés nationaux, a visité les différents dépôts où devront être gardées ces aides, quelques sinistrés ainsi que le site de délocalisation des sinistrés à Kiphungu II dans le secteur de Boma Bungu. L’équipe gouvernementale a regagné Kinshasa samedi après-midi. ACP/Kayu/Kgd