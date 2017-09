Inauguration à Kinshasa du siège du ministère de la Décentralisation

Kinshasa, 30 sept. 2017 (ACP).- Le ministre des Finances, Henri Yav Mulang, a procédé, samedi, à la remise des clés du bâtiment du ministère de la Décentralisation au ministre d’Etat, Azarias Ruberwa, construit par l’Union européenne dans le cadre du Programme d’Appui au Démarrage de la Décentralisation(PA2D).

Ce bâtiment dont le coût s’élève à 5 millions d’Euros a été construit pour répondre à la demande du gouvernement d’abriter les services du secrétariat général à la Décentralisation dans le cadre de la durabilité du projet, a souligné le ministre des finances, en sa qualité de Coordonnateur du FED (Fonds européen pour le développement)

Le ministre d’Etat Azarias Ruberwa qui a félicité l’Union européenne pour la construction d’un bâtiment à trois niveaux, a souligné que les agents et fonctionnaires du secrétariat général vont désormais travailler dans les meilleures conditions pour assurer un meilleur accompagnement de l’administration dans la mise en œuvre du processus de la décentralisation.

Il a invité le personnel à faire bon usage des équipements mis à leur disposition ainsi que du bâtiment qui s’inscrivent dans la vision du Chef de l’Etat, Joseph Kabila Kabange qui prône la Révolution de la modernité de l’administration publique.

Le nouveau secrétaire général du ministère, M. Lele, s’est réjoui de la mise à la disposition de son service d’un bâtiment administratif moderne qui vient répondre au besoin tant exprimé de voir les agents et fonctionnaires de l’Etat travailler dans les meilleures conditions.

Le Programme d’appui au démarrage de la Décentralisation(PA2D) avait pour objectif général de soutenir la mise en œuvre de la décentralisation en République démocratique du Congo avec comme résultats d’améliorer son pilotage grâce à des organes techniques et de concertation pour les rendre opérationnels et d’arriver à une offre améliorée des services dans les provinces de Kinshasa et du Nord-Kivu.

Le projet qui a clôturé ses activités en mai 2015, avait inscrit dans l’une de ses composantes le renforcement des capacités de pilotage de la décentralisation au niveau central et le développement des capacités permettant aux provinces de Kinshasa et du Nord-Kivu d’améliorer leur efficacité dans la fourniture des services essentiels et la gestion des finances publiques avec un budget global de 15 millions d’Euros sur une période de 5 ans (2010-2015).ACP/YWM/BSG/Wet