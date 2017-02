Inauguration des bâtiments de la Direction provinciale de la DGI de l’ex Katanga

Lubumbashi, 03 Fév. 2017(ACP).- Le ministre des Finances, Henri Yav Mulang, a procédé vendredi à Lubumbashi à l’inauguration des bâtiments du siège de la direction provinciale de la Direction générales des impôts(DGI) pour les quatre provinces de l’ex – Katanga : Lualaba, Tanganyika, Haut Lomami et le Haut Katanga, en présence du gouverneur du Haut Katanga, Jean Claude Kazembe Musonda, du président de l’Assemblée provinciale, Dieudonné Mwelwa Nsambi Wa Kasongo et de plusieurs invités.

Le ministre des Finances a indiqué qu’aujourd’hui plus que jamais, la mobilisation des recettes publiques douanières, fiscales et non fiscales, constitue une grande préoccupation pour le gouvernement de la République, appelé à faire face à de nombreux défis de l’heure. « Notre mission est de stabiliser et relancer l’économie du pays, assurer et maintenir la paix et la sécurité sur tout le territoire national, améliorer les conditions de vie de la population et enfin organiser les élections », a-t-il fait remarquer.

Pour sa part, le gouverneur du Haut Katanga, M. Jean Claude Kazembe Musonda, a rendu un hommage mérité au Chef de l’Etat Joseph Kabila, pour sa vision de la modernité dont cette œuvre en est une des nombreuses concrétisations.

A cette occasion, il a exhorté tous les propriétaires des bâtiments délaissés à travers la ville de Lubumbashi à suivre l’exemple de la DGI en les réhabilitant, avant d’ appeler les agents et cadres de la Direction provinciale des impôts au changement de mentalité, à travailler pour l’intérêt général de la nation, à avoir une culture de l’entretien afin de maintenir ces infrastructures dans un état décent.

Auparavant, M. Sele Yalanguli, Directeur général des impôts avait exprimé ses sentiments de satisfaction pour l’inauguration de ces bâtiments, avant de remercier le ministre des Finances et le gouverneur de la province du Haut Katanga pour leur accompagnement dans la réussite de sa mission.

Il a également indiqué que ces travaux de construction et de réhabilitation et d’ équipement de la direction provinciale de la DGI/Katanga, sont financés par la Banque africaine de développement à hauteur d’un million deux cents cinquante-six mille dollars trois cents septante dollars américains.

De son coté, le coordonnateur de la Cellule d’Exécution des Financements en faveur des Etats Fragiles, a expliqué le but de ce projet d’appui à la modernisation des finances publiques , réalisé dans le souci et l’effort sans cesse de doter l’administration fiscale des conditions de travail viables, propices à la mobilisation accrue des ressources publiques nécessaires afin de doter le gouvernement de la RDC des moyens financiers de sa politique.

Pour sa part, le directeur provincial des impôts du Katanga, M. Jean René Nkoy Munsi, a exprimé sa joie d’être doté des bâtiments modernes qui vont permettre aux agents et cadres de travailler dans les bonnes conditions. ACP/Fng/Mat/May