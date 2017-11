Inauguration du Centre d’appareillage orthopédique Kalembelembe de la Croix-Rouge de la RDC

Kinshasa, 18 Nov. 2017 (ACP).- Le Premier ministre Bruno Tshibala a procédé samedi à Kinshasa, à l’inauguration du bâtiment abritant le Centre d’appareillage orthopédique de Kalembelembe, fruit de la coopération du Croissant-Rouge de la République Islamique d’Iran, en partenariat avec le ministère des Affaires sociales de la RDC, au cours d’une cérémonie organisée dans la commune de Lingwala.

Après la coupure du ruban symbolique, Bruno Tshibala a vanté la coopération mutuellement avantageuse entre la Croix-Rouge de la RDC et le Croissant-Rouge de la République Islamique d’Iran qui se réunissent autour de ce projet.

Il a rendu un hommage mérité au Chef de L’Etat, Joseph Kabila Kabange pour l’importance qu’il accorde aux œuvres sociales visant le bien-être de la population et particulièrement les personnes à mobilité réduite. Conscient de la nécessité d’un cadre approprié pour la prise en charge des personnes avec handicap, a dit le Premier ministre Tshibala, le gouvernement a décidé de conclure un partenariat avec les deux organisations humanitaires de la RDC et celle d’Iran dont ils célèbrent la première réalisation.

Il a salué le travail abattu et les efforts que fournissent les volontaires de la CR/RDC dans l’accomplissement des actions d’assistance humanitaire menées par le gouvernement en faveur des populations victimes des différentes crises dont les catastrophes naturelles ou des atteintes à la paix provoquées par l’action humaine.

Il a souligné l’intérêt de la revalorisation de «l’acte volontariat» en apportant l’appui du gouvernement au renforcement de la CR/RDC sur le plan logistique et matériel. Le président national de la CR/RDC, Grégoire Mateso Mbuta Way, a exprimé sa gratitude au gouvernement pour son implication et sa détermination dans la concrétisation du centre orthopédique de Kalembelembe.

Il a rassuré à tous les volontaires de cette organisation humanitaire de la volonté du gouvernement, à renforcer le rôle d’auxiliaire des pouvoirs publics joué par la CR/RDC, en mettant en exergue le partenariat qui porte des fruits à travers des opérations d’assistance et secours aux populations victimes.

M. Mateso a fait savoir que ce centre est capable de fournir divers appareils orthopédiques pour les personnes handicapés physiques et d’offrir une production mensuelle moyenne de 25 à 30 appareils (orthèses, prothèses, chaussures ortho, semelles et cannes anglaises).

Réhabilité avec l’appui du Croissant-Rouge d’Iran dont le coût n’a pas été révélé, ce centre comprend les salles des machines, d’orthoses, des prothèses, de contrôle, d’essayage, d’examen, de coulage, ainsi que de la modification de coulage et des ateliers de montage.

Le gouvernement déterminé à accompagner les organisations humanitaires

Le ministre des Affaires sociales, Eugène Serufuli, à travers le gouvernement congolais, s’est dit déterminé à accompagner les organisations humanitaires dans leurs initiatives et diverses interventions menées en faveur des personnes vulnérables.

Le ministre Serufuli a salué l’appui du gouvernement à travers la réhabilitation de ce centre en partenariat avec le Croissant-Rouge d’Iran en vue d’apporter de l’aide aux populations civiles et ce pendant les conflits armés.

Il a souligné la détermination du gouvernement congolais à promouvoir la question d’intérêt général visant à changer le regard de la société sur l’handicap afin de réduire les discriminations et les mépris, de vaincre les appréhensions et de lever les obstacles de l’esprit. «La personne handicapée ne doit pas être réduite à la méfiance préventive, car cette personne regorge d’envie, des motivations ainsi que la demande de prouver de quoi elle est capable», a-t-il dit.

L’ambassadeur d’Iran pour l’accès aux soins de santé des personnes vivant avec handicap

Par ailleurs, l’ambassadeur de la République islamique d’Iran, Jahan Bakhsh Hassan Zadeh accompagné du vice-président du Croissant-Rouge de son pays, a plaidé pour l’accès aux soins de santé des personnes vivant avec handicap, qui sont plus susceptibles à des complications.

Il a révélé que plus d’un milliard de personnes vivent avec handicap, soit 15% des populations du monde à raison de leur handicap, de vieillissement et des maladies chroniques. Le diplomate iranien tout en soutenant cette coopération, a indiqué que les sociétés d’assurances apportent moins de soutien à cette catégorie des personnes qui font face elles-mêmes à leurs problèmes sanitaires, sociaux et économiques. Un diplôme d’honneur a été remis au Premier ministre Bruno Tshibala pour des loyaux services rendus aux personnes vivant avec handicap ainsi qu’un trophée au diplomate Iranien. ACP/YWM/BSG/JGD